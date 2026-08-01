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1 августа, 10:26

Минобороны раскрыло детали ударов по объектам ВСУ: Под раздачу попали сборочные цеха и лагеря наёмников

Сводка Минобороны от 1 августа: ВС РФ поразили цеха производства и склады БПЛА

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска нанесли удары по местам выпуска и хранения беспилотников, а также по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 1 августа.

По информации ведомства, поражение было нанесено в 152 районах. Огонь вели оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил.

В Минобороны уточнили, что целями стали не только сами летательные аппараты, но и комплектующие к ним. Удары пришлись непосредственно по производственным мощностям и местам складирования.

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Также под огонь попали пункты временной дислокации. Речь идёт о позициях украинских вооружённых формирований и местах сосредоточения наемников из других стран.

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Никита Никонов
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