Минобороны раскрыло детали ударов по объектам ВСУ: Под раздачу попали сборочные цеха и лагеря наёмников

Российские войска нанесли удары по местам выпуска и хранения беспилотников, а также по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 1 августа.

По информации ведомства, поражение было нанесено в 152 районах. Огонь вели оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил.

В Минобороны уточнили, что целями стали не только сами летательные аппараты, но и комплектующие к ним. Удары пришлись непосредственно по производственным мощностям и местам складирования.

Также под огонь попали пункты временной дислокации. Речь идёт о позициях украинских вооружённых формирований и местах сосредоточения наемников из других стран.