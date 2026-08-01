Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ВС России освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ.
Кадры освобождения села Любицкое. Видео © Минобороны России
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Любицкое Запорожской области», — говорится в сообщении.
Месторасположение села Любицкое. Фот о© Минобороны России
Взять под контроль Ольговку удалось благодаря действия подразделений группировки войск «Запад».
Село Любицкое находится в Новониколаевском районе на левом берегу реки Верхняя Терса. По данным на 2009 год, там проживало около 950 человек. Основано в 1856 году выходцами из Курской губернии.
Месторасположение села Любицкое. Фот о© Минобороны России
Село Ольговка располагается в Боровском районе близ села Изюмское. Основано в 1685 году. По данным на 2001 год, там проживало примерно 60 человек.
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