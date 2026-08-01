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1 августа, 10:19

Армия России освободила Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС России освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской. Об этом 1 августа сообщили в Минобороны РФ.

Кадры освобождения села Любицкое. Видео © Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Любицкое Запорожской области», — говорится в сообщении.

Месторасположение села Любицкое. Фот о© Минобороны России

Месторасположение села Любицкое. Фот о© Минобороны России

Взять под контроль Ольговку удалось благодаря действия подразделений группировки войск «Запад».

Село Любицкое находится в Новониколаевском районе на левом берегу реки Верхняя Терса. По данным на 2009 год, там проживало около 950 человек. Основано в 1856 году выходцами из Курской губернии.

Месторасположение села Любицкое. Фот о© Минобороны России

Месторасположение села Любицкое. Фот о© Минобороны России

Село Ольговка располагается в Боровском районе близ села Изюмское. Основано в 1685 году. По данным на 2001 год, там проживало примерно 60 человек.

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Никита Никонов
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