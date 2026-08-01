Цех ракет «Нептун», ангар с «Осами» и хранилище химикатов: Минобороны раскрыло цели ночного удара по Киеву
МО: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК и логистики в Киеве
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. О результатах атаки сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что операция проводилась ночью. Для поражения целей применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
В Киеве под удар попали сразу несколько объектов. Один из них — завод «Радиоизмеритель», где создавали агрегаты и электронные компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических FP-7, FP-9 и «Гром-2». Там же велась разработка навигационных систем для дальних БПЛА типа FP-1.
Второй целью стало госпредприятие «Киевский завод «Буревестник». На его мощностях выпускали электронику и комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также разрабатывали радиолокационную технику.
Поражено и промышленное предприятие компании Fire Point. По данным оборонного ведомства, там производили боевые части и компоненты для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также хранили химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.
Ещё один объект — компания «ПВ ГРУПП Украина». Она отвечала за выпуск и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Эту технику применяют для подмены навигационных сигналов у высокоточного оружия.
Кроме того, удар пришёлся по месту сборки и хранения БПЛА-перехватчиков. Там складировали и собирали аппараты типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», а также изготавливали элементы корпусов для других дронов.
В Киевской области атакован логистический центр в Вишнёвом. Там занимались приёмом и распределением комплектующих, производством компонентов для ударных беспилотников, а также сборкой и хранением боевых частей для дальних БПЛА. Помимо этого, накануне южнее Одессы на переходе морем были поражены два сухогруза. Они везли военные грузы в один из украинских портов.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.