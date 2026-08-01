Цех ракет «Нептун», ангар с «Осами» и хранилище химикатов: Минобороны раскрыло цели ночного удара по Киеву

Российские войска в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. О результатах атаки сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что операция проводилась ночью. Для поражения целей применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В Киеве под удар попали сразу несколько объектов. Один из них — завод «Радиоизмеритель», где создавали агрегаты и электронные компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических FP-7, FP-9 и «Гром-2». Там же велась разработка навигационных систем для дальних БПЛА типа FP-1.

Второй целью стало госпредприятие «Киевский завод «Буревестник». На его мощностях выпускали электронику и комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также разрабатывали радиолокационную технику.

Поражено и промышленное предприятие компании Fire Point. По данным оборонного ведомства, там производили боевые части и компоненты для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также хранили химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.

Ещё один объект — компания «ПВ ГРУПП Украина». Она отвечала за выпуск и хранение программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Эту технику применяют для подмены навигационных сигналов у высокоточного оружия.

Кроме того, удар пришёлся по месту сборки и хранения БПЛА-перехватчиков. Там складировали и собирали аппараты типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», а также изготавливали элементы корпусов для других дронов.

В Киевской области атакован логистический центр в Вишнёвом. Там занимались приёмом и распределением комплектующих, производством компонентов для ударных беспилотников, а также сборкой и хранением боевых частей для дальних БПЛА. Помимо этого, накануне южнее Одессы на переходе морем были поражены два сухогруза. Они везли военные грузы в один из украинских портов.