Удар по заводу по производству беспилотников в Киеве напомнил западным странам о рисках размещения военных объектов и контингентов на Украине. Такое мнение высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Журналист заявил, что объекты, связанные с военным производством, могут рассматриваться как цели независимо от их принадлежности – украинской или иностранной.

«Всё это будет атаковано. Американский это завод, украинский или какой-либо другой. Всё это законные цели», – сказал Ваннер.

Он также предупредил, что возможное появление на Украине военнослужащих из стран Запада может привести к аналогичным последствиям. По словам журналиста, речь идёт о подразделениях, которые могут быть размещены без согласования с российской стороной.

«Если британцы, французы или другие страны перебросят сюда солдат без согласования с русскими, следует предположить, что эти подразделения будут уничтожены российскими силами», – отметил корреспондент.

Ранее Life.ru писал об ударе российских войск по заводу американской компании Terminal Autonomy в Киеве. Предприятие выпускало беспилотники для дальних атак, оснащённые системами наведения, которые должны были сохранять эффективность при воздействии средств радиоэлектронной борьбы. Это стало первым известным случаем удара по объекту американской компании на Украине в рамках текущего конфликта.