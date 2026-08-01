Новости СВО 1 августа: ВС РФ освободили Веровку и Стенки, бои у Дружковки, Трамп отправляет спецпосланников договариваться с Зеленским Оглавление Сумская область 1 августа: наступление у границы Харьковская область 1 августа: освобождена Веровка Донецкая Народная Республика 1 августа: битва за Дружковку Карта СВО на 1 августа 2026 года Американский завод уничтожен в Киеве Зеленский о потерях Украины Посланники Трампа едут в Киев Группировка «Север» наступает в Харьковской области, а «Центр» — в ДНР, в Киеве баллистика уничтожила американский завод БПЛА, Зеленский врёт о потерях, на Украину едут посланники Трампа — дайджест Life.ru. 31 июля, 21:07 Армия России прорывается к Дружковке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 1 августа: наступление у границы

Вблизи границы Курской области украинские войска создают новые позиции. Возводятся они у сумского села Вольная Слобода. В районе этого населённого пункта ВС РФ уже ведут наступление.

Продолжаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьине, посёлке Хотень и у Иволжанского.

За сутки противник в Сумской области потерял свыше 110 человек, бронемашину «Козак», миномёты, пикапы, квадроциклы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 1 августа: освобождена Веровка

Группировка «Север» освободила в Харьковской области село Веровка. Здесь противник создал эвакуационные пункты и места хранения припасов.

— Освобождение села Веровка не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя. Единственный шанс сохранить свою жизнь у оставшихся в «белоколодезном котле» украинских националистов — сдаться в плен, — сообщили в «Севере».

Российские войска продолжают выбивать украинские подразделения из Казачьей Лопани. 475-й штурмовой полк ВСУ попал под российские ФАБы в посёлке Слатино. Как раз отсюда Киев и перебрасывает личный состав к Казачьей Лопани.

Донецкая Народная Республика 1 августа: битва за Дружковку

Группировка войск «Центр» взяла под контроль посёлок Стенки. Он находится севернее Константиновки. На этом участке СВО российские войска прорываются к Дружковке. Военный корреспондент Александр Коц считает, что следующими целями станут сёла Попасное и Веролюбовка.

— Освобождение Дружковки открывает прямой путь на Славянско-Краматорскую агломерацию, где развёрнуты украинские штабы и тыловые структуры. Её освобождение нашей армией фактически будет означать поражение ВСУ в битве за Донбасс, — отметил Коц.

РСЗО ВС РФ атаковала резервы ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Накануне появились кадры военнослужащего ВС РФ у въездной стелы с надписью «Дружковка». Военкор Павел Кукушкин объяснил, где они были сделаны.

— Данная стела находится на въезде в Алексеево-Дружковку. Это менее чем в 7 км от самой Дружковки. А наши штурмовики сейчас уже не только у этой стелы, а уже идут уличные бои в Алексеево-Дружковке и продолжается зачистка в Осыково, — сообщил Кукушкин.

По его словам, российские операторы БПЛА контролируют ситуацию в Дружковке, а артиллеристы и военные лётчики регулярно наносят удары по скоплению противника в этом населённом пункте.

Карта СВО на 1 августа 2026 года

ВС РФ освободили село Веровка Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Американский завод уничтожен в Киеве

Британское издание The Guardian сообщает об уничтожении в украинской столице завода по производству БПЛА, принадлежащего компании Terminal Autonomy. Эта организация зарегистрирована в штате Делавэр в 2023 году, а в Киеве имела производственные мощности на улице Левандовская. Удар по предприятию наносился баллистической ракетой, говорится в английской прессе.

— Русским всё равно, кому принадлежит производственное предприятие. Оно всё равно является целью. Им всё равно, американское оно или нет, — прокомментировал атаку бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Энтони Винчи.

Известно, что завод Terminal Autonomy выпускал БПЛА AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Они имели программное обеспечение с искусственным интеллектом.

Зеленский о потерях Украины

Владимир Зеленский в интервью Fox News назвал потери Украины с 24 февраля 2022 года.

— Извините, честно говоря, я не хочу быть слишком откровенным в этом вопросе потому, что россияне поймут, что происходит с нашей армией. У нас около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых, — сообщил Зеленский.

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При этом ещё в феврале он называл точную цифру — 55 000 человек.

Вероятно, Зеленский приукрашивает ситуацию. Потерь гораздо больше. 3 июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что только за 2026 год Киев получил свыше 20 тысяч тел. Европейские эксперты считают, что потери Украины за время вооружённого конфликта исчисляются несколькими миллионами.

— Украина потеряла за всё время боевых действий 2,4 миллиона человек. Это ошеломляющая цифра, — утверждает шведский аналитик Ларс Берн.

Посланники Трампа едут в Киев

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни посетят Киев. По его словам, Вашингтон желает урегулирования конфликта на Украине.

— Проще говоря, мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире, — сказал Трамп.

Одновременно с этим стало известно, что Турция готова в очередной раз организовать встречу представителей России и Украины, сообщает РИА Новости.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 31 июля.

Авторы Даниил Черных