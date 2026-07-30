Новости СВО 30 июля: Армия России освободила Новую Сечь, Светлое и наступает на Риздвянку, Зеленский умоляет Трампа дать ракет на зиму Оглавление Сумская область 30 июля: «Север» взял под контроль Новую Сечь Донецкая Народная Республика 30 июля: ВС РФ освободили Светлое Харьковская область 30 июля: бои в Петро-Ивановке и наступление на Изюмское Запорожская область 30 июля: «Восток» сорвал 17 атак ВСУ Карта СВО на 30 июля 2026 года Зеленский просит у Трампа ракеты на зиму Группировка «Центр» подготовила плацдарм для рывка на Доброполье, в Сумской области ВС РФ давят на Устиновку, Польша хочет, чтобы американские ракеты собирали на их территории, — дайджест Life.ru. 29 июля, 21:07 Армия России расширяет позиции в направлении Дружковки. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 30 июля: «Север» взял под контроль Новую Сечь

Бойцы группировки «Север» освободили село Новая Сечь, выбив оттуда гарнизон ВСУ в лице 71-й аэромобильной бригады.

— Населённый пункт использовался противником как единый опорный пункт ещё со времён вторжения в Курскую область. В 2026 году в населённом пункте и его окрестностях начались стрелковые бои. Враг неоднократно предпринимал безуспешные контратаки, пытаясь выбить наши передовые отряды, — поделились авторы ресурса «Северный ветер».

Освободив село, группировка «Север» расширила буферную зону вдоль границы России, а также сформировала плацдарм для дальнейшего наступления в сторону города Сумы.

Донецкая Народная Республика 30 июля: ВС РФ освободили Светлое

В Добропольском районе Армия России освободила посёлок Светлое. Населённый пункт находится в пяти километрах южнее Доброполья — последнего крупного опорного пункта ВСУ на западе ДНР.

— Одновременно на Доброполье продвигаются подразделения со стороны Родинского. Когда город будет под российским контролем, силы «Центра» высвободятся для дальнейшего наступления на Дружковку, Краматорск и Славянск с западного направления, где у противника нет серьёзных фортификаций, — подчеркнул военкор Александр Коц.

На Краснолиманском направлении наступает 25-я армия группировки «Запад». Бойцы ВС РФ продвигаются в лесах южнее Брусовки, а также к югу от населённого пункта Диброва, сообщается в канале «Оперативный простор».

Армия России двигается за Константиновкой в направлении Дружковки. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 30 июля: бои в Петро-Ивановке и наступление на Изюмское

Штурмовики 20-й армии группировки войск «Запад» наступают на Рубцовском направлении. Бойцы вытесняют противника с господствующих высот восточнее Червоного Става, а также продвигаются в сторону Изюмского, передаёт «Оперативный простор».

— На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 16 участках до 700 метров. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка, — поделились авторы «Северного ветра».

Запорожская область 30 июля: «Восток» сорвал 17 атак ВСУ

17 контратак сорвали за прошедшие сутки бойцы группировки «Восток» на Запорожском направлении. Штурмовики ВС РФ продолжают продвижение севернее освобождённой Коммунаровки и западнее Благодатного.

— Западнее Риздвянки наши бойцы продолжили вклиниваться в оборону противника и уничтожили больше 15 единиц техники. ВСУ пытаются сохранить активность за счёт малых групп и локальных контратак, но успеха не имеют, — написал «Воин DV».

Карта СВО на 30 июля 2026 года

Карта СВО на 30 июля 2026 года. Армия России освободила Новую Сечь. Фото © Telegram / divgen

Зеленский просит у Трампа ракеты на зиму

Во время встречи с Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему с просьбой предоставить 300 ракет для комплексов ПВО Patriot. Боеприпасы Киеву нужны экстренно, чтобы подготовиться к зиме.

Трамп согласился продолжить процедуру лицензирования на производство американских ракет на территории Украины, но процесс займёт продолжительное время — от года до пяти лет.

— Такой график нам не подходит. Боеприпасы нам нужны «ещё вчера», — заявил Зеленский в интервью Axios.

В то же время Польша надеется развернуть производство боеприпасов для Patriot на своей территории. Так как размещение завода на территории, подконтрольной Киеву, неизбежно приведёт к удару по нему, подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 29 июля.

Авторы Артём Артёмов