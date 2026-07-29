Голосование в американском сенате, за которым Зеленский наблюдал с балкона, даёт Киеву повод заявить об очередном «чудо-оружии», якобы способном переломить ход конфликта. Однако, как отмечает политический обозреватель Евгений Умеренков, здесь налицо явное противоречие.

С одной стороны, сторонники Украины в США трубят о «переломном успехе на поле боя», имея в виду удары вглубь российской территории. При этом о фактической блокаде черноморских портов как результате действий ВС РФ предпочитают умалчивать — это разрушает навязываемую картину.

С другой стороны, о бедственном положении ВСУ проговорились сами «победители», подчеркнул автор материала KP.ru. Зеленский и опекавший его в Вашингтоне финский президент Александр Стубб заявили сенаторам, что закон о санкциях способен повлиять на ход конфликта сильнее любых боевых действий. Сенатор-республиканец Джим Риш после встречи передал их общее мнение: этот законопроект может оказаться более действенным, чем всё, что делается на фронте.

Издание обращает внимание на плачевный фон, сопровождающий эту ставку на санкции. Ракет для Patriot не дают — самим не хватает из-за конфликта с Ираном. Отлавливать солдат на улицах украинских городов становится всё труднее. Территории российские войска пусть медленно, но неуклонно отжимают. Основные источники дохода — сельхозпродукты — в разгар сбора урожая не вывезти, поскольку все порты заблокированы.

И вот на этом фоне появляется подарок в виде новых ограничений против Москвы. Санкции объявляются тем самым «вундерваффе», которое якобы заставит противника сдаться. Впрочем, практика показывает: неважно, сколько таких «чудо-оружий» уже было, для Киева главное — что новое назначено прямо сейчас, пока дела на земле идут всё хуже.

Также в ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет для комплексов Patriot, объяснив, что без них Россия может уничтожить энергосистему страны. Трамп пообещал содействие с лицензиями на производство Patriot на Украине, однако запуск заводов займёт от года до пяти лет, поэтому Киеву срочно нужны готовые боеприпасы. В обмен предлагаются обмен военными технологиями и совместная разработка более дешёвых систем ПВО.