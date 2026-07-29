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29 июля, 12:38

«Мясорубка» ради картинки: Зеленский потратил целый батальон ради съёмки постановочного видео

Военный с позывным Рэбит оценил потери батальона ВСУ ради акции с флагами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Командование ВСУ потратило целый батальон на попытку провести показательную акцию с украинскими флагами в Доме культуры Константиновки. Об этом заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Рэбит.

По словам российского военнослужащего, украинские подразделения пытались скрытно проникнуть в здание, чтобы снять кадры с флагами, на которых были закреплены фотографии Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«На эту акцию был потрачен целый батальон. Незаметно пройти они всё равно не смогли, а об их присутствии там мы знали прекрасно», — сказал Рэбит на видео, распространённом Минобороны России.

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Он назвал решение украинских командиров отправлять военнослужащих на такую операцию «полной дуростью» и заявил, что людей фактически послали «в мясорубку». Данные о численности и потерях украинского подразделения приводит российская сторона.

Ранее Минобороны России сообщило о пленении в Константиновке двух бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которых, по данным ведомства, отправили в город для съёмки ролика с флагами и демонстрации якобы сохраняющегося украинского присутствия.

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Ранее Life.ru рассказывал о пленении украинских «флаговтыкателей» в Константиновке. Военнослужащие должны были записать постановочное видео с символикой Украины.

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Марина Фещенко
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