Командование ВСУ потратило целый батальон на попытку провести показательную акцию с украинскими флагами в Доме культуры Константиновки. Об этом заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Рэбит.

По словам российского военнослужащего, украинские подразделения пытались скрытно проникнуть в здание, чтобы снять кадры с флагами, на которых были закреплены фотографии Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«На эту акцию был потрачен целый батальон. Незаметно пройти они всё равно не смогли, а об их присутствии там мы знали прекрасно», — сказал Рэбит на видео, распространённом Минобороны России.

Он назвал решение украинских командиров отправлять военнослужащих на такую операцию «полной дуростью» и заявил, что людей фактически послали «в мясорубку». Данные о численности и потерях украинского подразделения приводит российская сторона.

Ранее Минобороны России сообщило о пленении в Константиновке двух бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которых, по данным ведомства, отправили в город для съёмки ролика с флагами и демонстрации якобы сохраняющегося украинского присутствия.

Ранее Life.ru рассказывал о пленении украинских «флаговтыкателей» в Константиновке. Военнослужащие должны были записать постановочное видео с символикой Украины.