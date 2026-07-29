«Мясорубка» ради картинки: Зеленский потратил целый батальон ради съёмки постановочного видео
Военный с позывным Рэбит оценил потери батальона ВСУ ради акции с флагами
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Командование ВСУ потратило целый батальон на попытку провести показательную акцию с украинскими флагами в Доме культуры Константиновки. Об этом заявил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Рэбит.
По словам российского военнослужащего, украинские подразделения пытались скрытно проникнуть в здание, чтобы снять кадры с флагами, на которых были закреплены фотографии Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«На эту акцию был потрачен целый батальон. Незаметно пройти они всё равно не смогли, а об их присутствии там мы знали прекрасно», — сказал Рэбит на видео, распространённом Минобороны России.
Он назвал решение украинских командиров отправлять военнослужащих на такую операцию «полной дуростью» и заявил, что людей фактически послали «в мясорубку». Данные о численности и потерях украинского подразделения приводит российская сторона.
Ранее Минобороны России сообщило о пленении в Константиновке двух бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, которых, по данным ведомства, отправили в город для съёмки ролика с флагами и демонстрации якобы сохраняющегося украинского присутствия.
Ранее Life.ru рассказывал о пленении украинских «флаговтыкателей» в Константиновке. Военнослужащие должны были записать постановочное видео с символикой Украины.
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