«Парни контролировали небо»: Штурмовик рассказал о звонке Путину из центра Константиновки

Командир штурмового взвода с позывным Киргиз вышел на прямую связь с Владимиром Путиным из района площади Победы в центре Константиновки. Об обстоятельствах разговора военнослужащий рассказал на видео Минобороны России. По словам бойца, команда связаться с Верховным главнокомандующим поступила после того, как его батальон занял центральную часть города.

Перед разговором подразделение подготовило и обезопасило позицию. Операторы беспилотников следили за обстановкой в воздухе, чтобы избежать возможных атак во время сеанса связи.

«Парни контролировали небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных. Я вышел на связь непосредственно из центра Константиновки, в районе площади Победы», — рассказал Киргиз.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска полностью установили контроль над Константиновкой. Тогда президент также пообщался с командирами штурмовых подразделений и попросил показать ему город с беспилотника.

Путин назвал Константиновку ключом к дальнейшему продвижению в ДНР и дороге в сторону Славянска и Краматорска. Город находится примерно в 55 километрах от Донецка и имеет важное значение как промышленный центр и крупный железнодорожный узел.