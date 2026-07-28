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28 июля, 13:24

«Парни контролировали небо»: Штурмовик рассказал о звонке Путину из центра Константиновки

Командир взвода с позывным Киргиз рассказал о звонке Путину из Константиновки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Командир штурмового взвода с позывным Киргиз вышел на прямую связь с Владимиром Путиным из района площади Победы в центре Константиновки. Об обстоятельствах разговора военнослужащий рассказал на видео Минобороны России. По словам бойца, команда связаться с Верховным главнокомандующим поступила после того, как его батальон занял центральную часть города.

Перед разговором подразделение подготовило и обезопасило позицию. Операторы беспилотников следили за обстановкой в воздухе, чтобы избежать возможных атак во время сеанса связи.

«Парни контролировали небо, чтобы не было всяких случаев непредвиденных. Я вышел на связь непосредственно из центра Константиновки, в районе площади Победы», — рассказал Киргиз.

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Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска полностью установили контроль над Константиновкой. Тогда президент также пообщался с командирами штурмовых подразделений и попросил показать ему город с беспилотника.

Путин назвал Константиновку ключом к дальнейшему продвижению в ДНР и дороге в сторону Славянска и Краматорска. Город находится примерно в 55 километрах от Донецка и имеет важное значение как промышленный центр и крупный железнодорожный узел.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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