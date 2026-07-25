Российские войска окружили под Константиновкой около тысячи украинских военных из 18-й и 24-й бригад ВСУ. Кольцо почти захлопнулось в районе Николаевки, Червоного и Подольского между Константиновкой и Часовым Яром. Часть подразделений держала оборону со стороны Часова Яра, другая прикрывала Константиновку, но отойти к Дружковке не успела, сообщает Mash.

Параллельно российские бойцы зашли на окраины Алексеево-Дружковки. В самой Константиновке местные жители помогают вычислять украинских военных, прячущихся в подвалах. По данным Минобороны РФ, на этом участке фронта ежедневно уничтожают до 400 военнослужащих ВСУ.

Этот котёл стал первым для нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в его должности. Иронично, что его военная карьера также началась с окружения — в 2014 году его подразделение попало в так называемый Южный (Должанский) мешок под Изварино. Для российской армии фланговые охваты стали главным способом взятия населённых пунктов — так были взяты Покровск и Константиновка.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, цехам производства и складам беспилотников большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры и пунктам дислокации военных и наёмников в 152 районах. Ведомство также уточнило, что в Чёрном море уничтожен безэкипажный катер, а средства ПВО за отчётный период сбили восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотников самолётного типа.