ВС РФ ударили по пункту управления и местам запуска украинских БПЛА
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ВС РФ ударили по пункту управления беспилотниками ВСУ в лесполосе в Высокоивановке ДНР. Атака была произведена авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны.
Удар по пункту управления и местам запуска БПЛА в зоне проведения СВО. Видео © Telegram / Zvezdanews
А в районе светличного Харьковской области российская авиация ударила по зафиксированным местам запуска беспилотников противника.
Ранее Минобороны публиковало кадры удара по сухогрузу в Чёрном море. Судно поразили беспилотником «Герань-4 сикер», оно использовалось для перевозки военных грузов для ВСУ.
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