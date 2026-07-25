ВС РФ ударили по пункту управления и местам запуска украинских БПЛА

ВС РФ ударили по пункту управления беспилотниками ВСУ в лесполосе в Высокоивановке ДНР. Атака была произведена авиабомбами ФАБ-500, сообщило Минобороны.

Удар по пункту управления и местам запуска БПЛА в зоне проведения СВО. Видео © Telegram / Zvezdanews

А в районе светличного Харьковской области российская авиация ударила по зафиксированным местам запуска беспилотников противника.

Ранее Минобороны публиковало кадры удара по сухогрузу в Чёрном море. Судно поразили беспилотником «Герань-4 сикер», оно использовалось для перевозки военных грузов для ВСУ.