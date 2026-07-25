Минобороны показало видео удара реактивной «Геранью» по балкеру в Чёрном море

Для атаки использовался реактивный беспилотник «Герань-4 сикер», а поражение цели подтверждено средствами объективного контроля. Судно использовалось для перевозки военных грузов для нужд украинской армии.

Сухогруз с американским грузом атакован в Чёрном море по пути на Украину

Сухогруз с американским грузом атакован в Чёрном море по пути на Украину

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. Атаки, подтверждённые кадрами объективного контроля, были совершены накануне. По данным Минобороны РФ, сухогруз использовался для военных поставок в интересах ВСУ, а буксиры находились у причала.