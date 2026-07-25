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25 июля, 10:06

Минобороны показало видео удара реактивной «Геранью» по балкеру в Чёрном море

Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры успешного удара по сухогрузу типа «балкер» в Чёрном море. Судно поразили российские операторы БПЛА.

Уничтожение сухогруза в Чёрном море. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Для атаки использовался реактивный беспилотник «Герань-4 сикер», а поражение цели подтверждено средствами объективного контроля. Судно использовалось для перевозки военных грузов для нужд украинской армии.

Сухогруз с американским грузом атакован в Чёрном море по пути на Украину
Сухогруз с американским грузом атакован в Чёрном море по пути на Украину

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» по сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. Атаки, подтверждённые кадрами объективного контроля, были совершены накануне. По данным Минобороны РФ, сухогруз использовался для военных поставок в интересах ВСУ, а буксиры находились у причала.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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