Сухогруз с американским грузом атакован в Чёрном море по пути на Украину

Грузовое судно Christiana B получило повреждения в Чёрном море. Причиной мог стать морской дрон либо мина, утверждает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

Инцидент произошёл минувшей ночью примерно в 22 морских милях к юго-востоку от румынского порта Сфынту-Георге. Сухогруз под флагом Либерии в этот момент находился в исключительной экономической зоне страны.

«По предварительной оценке, авария в зоне склада № 6 могла быть вызвана ударом морского дрона или взрывом морской мины», — заявили в ведомстве.

Экипаж передал сигнал бедствия. По данным капитана, никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия направили два спасательных судна и вертолёт. Согласно утверждению МВД Румынии, судно перевозило американский уголь на Украину — страну, которая занимала 7-е место в мире по запасам угля.

За несколько дней до этого неподалёку загорелся перевозивший СПГ танкер Gas Lisbon. Тогда ранения получили три человека, а президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно подверглось атаке.

Ранее Life.ru рассказывал, как на терминале КТК ВСУ атаковали танкер, находившийся под погрузкой нефти. Возникший пожар потушили, 22 членов экипажа эвакуировали, судно сохранило плавучесть, а работы на объекте временно остановили.