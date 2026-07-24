Задержанный французскими властями танкер Deliver покинул рейд порта Марселя
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Танкер Deliver покинул рейд порта Марселя и продолжил плавание после задержания французскими военными. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на морскую префектуру Средиземного моря и прокуратуру Марселя.
Суд Марселя назначил компании — владельцу танкера штраф за отсутствие подтверждения государственной принадлежности судна. Сторона защиты признала нарушение в рамках процедуры урегулирования.
Владелец выплатил назначенную сумму, после чего власти разрешили танкеру выйти из территориальных вод Франции. Размер штрафа ведомства не раскрыли.
Ранее сообщалось, что Франция задержала нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии по обвинению в нарушении морского законодательства. Судно под флагом Камеруна включили в санкционные перечни Евросоюза и ряда других стран из-за перевозок российской нефти. Операция прошла через неделю после задержания ещё одного танкера у берегов Великобритании по личному распоряжению на тот момент британского премьера Кира Стармера. В Москве действия западных государств связали с попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании и усилить международную напряжённость.
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