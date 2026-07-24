Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 23:27

Задержанный французскими властями танкер Deliver покинул рейд порта Марселя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Танкер Deliver покинул рейд порта Марселя и продолжил плавание после задержания французскими военными. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на морскую префектуру Средиземного моря и прокуратуру Марселя.

Суд Марселя назначил компании — владельцу танкера штраф за отсутствие подтверждения государственной принадлежности судна. Сторона защиты признала нарушение в рамках процедуры урегулирования.

Владелец выплатил назначенную сумму, после чего власти разрешили танкеру выйти из территориальных вод Франции. Размер штрафа ведомства не раскрыли.

Появилось видео высадки десанта ВМС Франции с вертолёта на танкер Deliver
Появилось видео высадки десанта ВМС Франции с вертолёта на танкер Deliver

Ранее сообщалось, что Франция задержала нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии по обвинению в нарушении морского законодательства. Судно под флагом Камеруна включили в санкционные перечни Евросоюза и ряда других стран из-за перевозок российской нефти. Операция прошла через неделю после задержания ещё одного танкера у берегов Великобритании по личному распоряжению на тот момент британского премьера Кира Стармера. В Москве действия западных государств связали с попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании и усилить международную напряжённость.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar