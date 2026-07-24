Задержанный французскими властями танкер Deliver покинул рейд порта Марселя

Танкер Deliver покинул рейд порта Марселя и продолжил плавание после задержания французскими военными. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на морскую префектуру Средиземного моря и прокуратуру Марселя.

Суд Марселя назначил компании — владельцу танкера штраф за отсутствие подтверждения государственной принадлежности судна. Сторона защиты признала нарушение в рамках процедуры урегулирования.

Владелец выплатил назначенную сумму, после чего власти разрешили танкеру выйти из территориальных вод Франции. Размер штрафа ведомства не раскрыли.