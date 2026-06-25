Появилось видео высадки десанта ВМС Франции с вертолёта на танкер Deliver

Опубликованы кадры задержания нефтяного танкера Deliver французскими военными у побережья Сицилии. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что судно «теневого флота» России якобы следовало из Приморска с нарушением морского права.

Франция задержала танкер Deliver, якобы шедший из Приморска. Видео © X / EmmanuelMacron

«Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права», — написал он в соцсети X.

В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством и нарушением международного морского права. Официальных комментариев от российских властей по инциденту с Deliver пока не поступало.