Появилось видео высадки десанта ВМС Франции с вертолёта на танкер Deliver
Обложка © X / EmmanuelMacron
Опубликованы кадры задержания нефтяного танкера Deliver французскими военными у побережья Сицилии. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что судно «теневого флота» России якобы следовало из Приморска с нарушением морского права.
Франция задержала танкер Deliver, якобы шедший из Приморска. Видео © X / EmmanuelMacron
«Во вторник ВМС Франции задержали нефтяной танкер Deliver, который следовал у берегов Сицилии с нарушением морского права», — написал он в соцсети X.
В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством и нарушением международного морского права. Официальных комментариев от российских властей по инциденту с Deliver пока не поступало.
Напомним, французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно, идущее под флагом Камеруна, находится в санкционных списках ЕС и других стран за перевозки российской нефти. Это произошло спустя неделю после захвата танкера «теневого флота» России у берегов Великобритании. Премьер Кир Стармер, уже подавший в отставку, лично приказал провести операцию. В Москве это сочли попыткой отвлечь внимание от проблем внутри Британии и шагом к эскалации.
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