Франция взяла на абордаж идущий из российского порта танкер по приказу Макрона
Макрон сообщил о задержании танкера Deliver «за нарушение морского права»
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Французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно ходит под флагом Камеруна. Об этом в X объявил президент страны Эмманюэль Макрон.
Танкер числится в санкционных списках Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, Украины и Новой Зеландии. Причиной ограничений называются перевозки российской нефти. Морская префектура Франции по Средиземному моря уточнила, что нефтяной танкер под флагом Камеруна следовал из Приморска — крупнейшего российского нефтеналивного порта на Балтике. Абордаж провели 23 июня.
Задержание произошло в рамках усиленного контроля за соблюдением международных санкций против энергоносителей из РФ. Обстоятельства инцидента и возможные меры в отношении экипажа и судовладельца пока не раскрываются.
А ранее британские власти перехватили танкер Smyrtos из «теневого флота» России. Лондон планирует продать почти 100 тысяч тонн нефти и направить £35 млн на военную помощь Украине. В Москве это назвали эскалацией и попыткой отвлечь внимание от проблем в Британии.
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