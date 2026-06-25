Франция взяла на абордаж идущий из российского порта танкер по приказу Макрона

Французские власти задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии за «нарушение морского законодательства». Судно ходит под флагом Камеруна. Об этом в X объявил президент страны Эмманюэль Макрон.

Танкер числится в санкционных списках Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Австралии, Канады, Украины и Новой Зеландии. Причиной ограничений называются перевозки российской нефти. Морская префектура Франции по Средиземному моря уточнила, что нефтяной танкер под флагом Камеруна следовал из Приморска — крупнейшего российского нефтеналивного порта на Балтике. Абордаж провели 23 июня.

Задержание произошло в рамках усиленного контроля за соблюдением международных санкций против энергоносителей из РФ. Обстоятельства инцидента и возможные меры в отношении экипажа и судовладельца пока не раскрываются.