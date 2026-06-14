Танкер «теневого флота» России взяли на абордаж в Ла-Манше по приказу Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдал приказ военным задержать в Ла-Манше танкер, который якобы относиться к «теневому флоту» России. Своим признанием он поделился в соцсети X, а также поблагодарил солдат.

«В первые часы этого утра я поручил нашим ВС перехватить нефтяной танкер «теневого флота», пытавшийся пройти через Ла-Манш», — написал он.

В совместном заявлении премьер-министра Великобритании с Министерством обороны сказано, что на борт судна поднялись военнослужащие Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

Танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. По открытым данным, 243-метровое судно сейчас стоит на якоре недалеко от острова Портленд в Ла-Манше у побережья графства Дорсет. Власти заявляют, что оно находится под наблюдением из-за возможных экологических рисков или угроз безопасности. Информации о составе экипажа пока нет.

Напомним, ЕС расширил полномочия морской операции IRINI, разрешив военным кораблям стран объединения задерживать в Средиземном море суда, подозреваемые в перевозке российской нефти. В МИД РФ заявили, что Москва намерена жёстко пресекать любые посягательства на интересы отечественных судовладельцев.