Задержание в Ла-Манше нефтяного танкера Smyrtos, якобы связанного с Россией, может быть попыткой отвлечь жителей Великобритании от проблем с миграцией и безопасностью внутри страны. Так новость прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Стармер и Министерство обороны Великобритании сообщили, что в Ла-Манше задержали нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон причислил его с так называемым российским теневым флотом. Судно планируют доставить к якорной стоянке на юге Англии.