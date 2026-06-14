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Регион
14 июня, 08:30

Дмитриев связал с отчаянием Стармера захват танкера «теневого флота» России в Ла-Манше

Дмитриев: Стармер отвлекает британцев задержанием нефтяного танкера Smyrtos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials

Задержание в Ла-Манше нефтяного танкера Smyrtos, якобы связанного с Россией, может быть попыткой отвлечь жителей Великобритании от проблем с миграцией и безопасностью внутри страны. Так новость прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Стармер и Министерство обороны Великобритании сообщили, что в Ла-Манше задержали нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон причислил его с так называемым российским теневым флотом. Судно планируют доставить к якорной стоянке на юге Англии.

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Андрей Бражников
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