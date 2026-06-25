Песков жёстко осудил пиратские планы Британии на нефть с захваченного танкера
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Планы Великобритании продать нефть с захваченного в Ла-Манше танкера Smyrtos являются попыткой экспроприации, а сама добыча была получена пиратскими методами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерениях Лондона реализовать топливо с задержанного судна.
По его словам, британское государство на протяжении всей своей истории не гнушалось подобных приёмов. Песков подчеркнул, что речь идёт не просто о политической оценке, а о фактическом захвате чужого имущества.
«А что касается политической оценки — то речь идёт о попытке экспроприации, продажи добычи, которая была получена пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей своей истории этими методами не гнушалось», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 14 июня британские власти перехватили танкер из «теневого флота» России у берегов Великобритании. Премьер Кир Стармер, уже подавший в отставку, лично приказал провести операцию. В Москве это сочли попыткой отвлечь внимание от проблем внутри Британии и шагом к эскалации. Теперь Лондон планирует продать почти 100 тысяч тонн российской нефти с танкера Smyrtos, а вырученные £35 млн направить на военную помощь Украине — передать напрямую или закупить на них оружие для ВСУ.
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