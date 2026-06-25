Планы Великобритании продать нефть с захваченного в Ла-Манше танкера Smyrtos являются попыткой экспроприации, а сама добыча была получена пиратскими методами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерениях Лондона реализовать топливо с задержанного судна.

По его словам, британское государство на протяжении всей своей истории не гнушалось подобных приёмов. Песков подчеркнул, что речь идёт не просто о политической оценке, а о фактическом захвате чужого имущества.

«А что касается политической оценки — то речь идёт о попытке экспроприации, продажи добычи, которая была получена пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей своей истории этими методами не гнушалось», — сказал представитель Кремля.