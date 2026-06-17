Суд в Британии оставил под стражей капитана танкера Smyrtos

Британский суд оставил под стражей капитана танкера Smyrtos Аджая Панта после задержания судна в проливе Ла-Манш. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, 38-летний гражданин Индии Аджай Пант на предварительном заседании подтвердил имя, дату рождения и назвал местом проживания Индию. Он не обозначил свою позицию по предъявленным обвинениям. Прокуратура Британии обвиняет Панта в нарушении санкционного режима. Речь идёт о прямой или косвенной поставке либо морской транспортировке запрещённой российской нефти и нефтепродуктов в третью страну в июне 2026 года.

Защита заявила в суде, что капитан «просто исполнял приказы». Также адвокаты отметили, что Пант ранее не имел судимости и не мог влиять на маршрут судна или характер груза. Следующее заседание назначили на 16 июля. Оно пройдёт в Королевском суде Борнмута. По оценке Sky News, максимальное наказание по предъявленным обвинениям может составить до 10 лет лишения свободы, штраф либо оба вида наказания одновременно.

Сейчас 243-метровый танкер стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд в проливе Ла-Манш у побережья графства Дорсет. Судно находится в санкционном списке Великобритании с июля 2025 года. Остальные 24 члена экипажа, среди которых граждане Индии и Грузии, остаются на борту. Россиян среди команды нет.

Ранее сообщалось, что задержание танкера Smyrtos вызвало критику в Великобритании. Daily Express писало, что британские эксперты связали операцию с внутренним политическим кризисом и попыткой властей продемонстрировать жёсткость. Издание отмечало, что с марта мимо берегов страны прошли более ста подобных судов, но раньше Лондон не предпринимал таких действий. Бывший офицер Королевского флота Том Шарп счёл задержание попыткой создать впечатление контроля над ситуацией в оборонной сфере.