Британия обвинила капитана танкера Smyrtos в обходе санкций против России

В Великобритании капитану танкера Smyrtos, который был задержан в проливе Ла-Манш, предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций. Как сообщило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), судно, по утверждению Лондона, относится к так называемому теневому флоту РФ. Сейчас 243-метровый танкер стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд у побережья графства Дорсет.

38-летний гражданин Индии Аджай Пант обвиняется Королевской прокурорской службой (CPS) в том, что в июне 2026 года он прямо или косвенно участвовал в морской транспортировке запрещённой российской нефти или нефтепродуктов в третью страну. В ведомстве уточнили, что капитан был арестован сотрудниками NCA, а его судно с июля 2025 года находится в британском санкционном списке.

Остальные 24 члена экипажа, граждане Индии и Грузии, остаются на борту. Россиян среди команды нет. Пант предстанет перед Магистратским судом Саутгемптона 16 июня.

Ранее стало известно, что британские военные потратили более 6 часов на захват в Ла-Манше танкера Smyrtos, который, по их утверждению, входит в так называемый российский теневой флот. Операцию поддерживали вертолёты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолёт P-8 Poseidon, фрегат HMS Sutherland и минный тральщик HMS Ledbury.