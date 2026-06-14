США вопреки санкциям увеличивают поставки одежды в Россию

Соединённые Штаты в апреле увеличили экспорт предметов гардероба в Российскую Федерацию. По подсчётам РИА «Новости», изучившего данные американской таможни, годовой рост оказался двукратным.

Суммарная стоимость поставок одежды из США в РФ за отчётный месяц достигла 3,99 миллиона долларов. Это в 2,1 раза превышает показатели апреля прошлого года. При этом относительно марта зафиксировано сокращение на 17%.

Наиболее заметно вырос экспорт повседневной женской одежды. Речь идёт о костюмах, пиджаках, платьях, юбках, брюках, комбинезонах и шортах. Этот сегмент прибавил в 2,7 раза, достигнув 1,7 миллиона долларов.

Значительную динамику также продемонстрировали детали одежды — увеличение в 2,6 раза, до 783,8 тысячи долларов. Поставки маек, футболок и фуфаек выросли в 1,8 раза, составив 1,3 миллиона.

США продолжали поставлять и обувь. Её экспорт в апреле оценивается в 1,98 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше в годовом сопоставлении. К предыдущему месяцу снижение составило 1,3%.

Ранее стало известно, что после введения ограничений на ввоз живой рыбы из Армении Россия перераспределила закупки и нарастила импорт из других стран. Как сообщил на Петербургском международном экономическом форуме глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, ведомство действовало на упреждение и заблаговременно открыло альтернативные каналы, в частности поставки форели переориентировали на Иран и Турцию.