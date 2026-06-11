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Регион
11 июня, 12:09

Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с поставками продукции в Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Армения подала заявление в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с поставками продукции в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.

«Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся», — сказал министр журналистам.

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Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на ввоз из Армении некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Причиной такого шага послужило то, что случаи фитосанитарных нарушений стали происходить всё чаще. Помимо этого, с мая этого года ввоз цветочной продукции из Армении находится под запретом — он не снимется, пока не завершится проверка местных теплиц. Параллельно Роспотребнадзор распорядился изъять из продажи отдельные виды спиртного, поставляемые из соседней республики.

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Вероника Бакумченко
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