Британии понадобилось 6 часов и авиагруппа для абордажа танкера «теневого флота» России
Захват танкера Smyrtos британской авиагруппой в Ла-Манше занял более 6 часов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63
Британские военные потратили более 6 часов на захват в Ла-Манше танкера Smyrtos, который, по их утверждению, входит в так называемый российский теневой флот. Об этом в совместном заявлении с Минобороны сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, слова которого приводит пресс-служба правительства страны.
Операция длилась более шести часов. Её поддерживали вертолёты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолёт P-8 Poseidon, фрегат HMS Sutherland и минный тральщик HMS Ledbury.
Также утверждается, что британские военные к настоящему времени обложили санкциями уже 600 кораблей российского теневого флота.
Ранее Кир Стармер и Минобороны Великобритании сообщили о задержании в Ла-Манше нефтяного танкера Smyrtos под флагом Камеруна. Лондон причислил судно к так называемому российскому теневому флоту. Танкер планируют отбуксировать к южному побережью Англии на якорную стоянку.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.