У берегов Румынии загорелся газовоз, три моряка ранены

Три человека пострадали при пожаре на газовозе Gas Lisbon в Чёрном море. Судно под флагом Либерии находилось за пределами территориальных вод Румынии, сообщает Румынская морская администрация (ANR).

Спасатели эвакуировали всех 17 членов экипажа. Раненых доставили в порт Сулина для оказания медицинской помощи. На борту находилось около 3790 тонн сжиженного нефтяного газа. Причина возгорания официально пока не установлена.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что Gas Lisbon был атакован примерно в 20 морских милях от побережья страны. Танкер следовал из египетской Александрии в украинский порт Рени.

«Государственные учреждения находятся в состоянии повышенной готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьёзным инцидентом», — подчеркнул румынский лидер.

В район происшествия направили буксир, чтобы не допустить дрейфа повреждённого судна. Остальным кораблям рекомендовали обходить опасную зону, пока специалисты проводят проверку.

Ранее Life.ru писал, что 19 июля беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море. Под удар попали два нефтяных танкера с международными экипажами, на одном из них начался пожар.