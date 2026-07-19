Российские военные захватили двух солдат ВСУ в Константиновке. Украинское командование отдало им приказ установить флаг в этом городе. Подробности сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащие «Южной» группировки войск взяли в плен двух «флаговтыкателей» из 425-го полка ВСУ — Мосина Евгения и Столярского Сергея, которые пробирались в Константиновку для записи видео о якобы присутствии в городе ВСУ», — сообщает Минобороны.

Пленные «флаговтыкателей» ВСУ в Константиновке. Видео © Минобороны РФ

Попавшие в плен солдаты выразили благодарность российским бойцам. Они отметили, что военные взяли их в плен и тем самым спасли им жизнь. Пленные произнесли эти слова в видеоролике, который разместило Минобороны РФ

«Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых», — сказали военные ВСУ.

В конце записи солдаты ВСУ произнесли слова благодарности четвёртой бригаде. Также они провозгласили «слава Российской Федерации!».

В военном ведомстве обратили внимание на действия украинского командования. Руководство ВСУ игнорирует потери и продолжает отправлять людей ради постановочных видеороликов. Цель таких действий состоит в демонстрации ложного контроля над городом.