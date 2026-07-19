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19 июля, 09:00

Десантник ВСУ сдался в плен и отдал чистый автомат, не желая больше воевать за Киев

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Jose Colon/Anadolu Agency

Украинский десантник на Днепропетровском направлении добровольно сложил оружие и поднял белый флаг перед российской армией, не желая воевать за Киев. Сдавшись в плен, он сам передал нашим бойцам весь боекомплект и «чистый автомат». Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты батальона «Кедр» 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Александр Волков.

«Человек не хотел воевать, он принёс полностью чистый автомат, полностью БК [боекомплект], который ему выдало командование и сдался в плен. Сказал, что не хочет воевать, что человек мирный, его заставили», — поделился солдат ВС РФ.

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Ранее украинский военнослужащий Геннадий Шабанов, оказавшийся в плену у российских военных, заявил о готовности выступить против командования ВСУ и сотрудников ТЦК. Он попросил включить его в списки на обмен.

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Татьяна Миссуми
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