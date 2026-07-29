Зеленский попросил у Трампа 300 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму

Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа 300 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму. В интервью Axios экс-комик объяснил: без этих ракет Россия может уничтожить энергетическую инфраструктуру, оставив миллионы людей без тепла.

Трамп, как утверждает Зеленский, пообещал помочь с лицензиями на производство Patriot на Украине, но так как на запуск заводов уйдёт от года до пяти лет, сейчас нужны готовые ракеты. Взамен Киев предлагает США обмен военными технологиями и совместную разработку более дешёвых систем ПВО.