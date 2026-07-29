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29 июля, 11:50

Зеленский попросил у Трампа 300 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму

Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа 300 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму. В интервью Axios экс-комик объяснил: без этих ракет Россия может уничтожить энергетическую инфраструктуру, оставив миллионы людей без тепла.

Трамп, как утверждает Зеленский, пообещал помочь с лицензиями на производство Patriot на Украине, но так как на запуск заводов уйдёт от года до пяти лет, сейчас нужны готовые ракеты. Взамен Киев предлагает США обмен военными технологиями и совместную разработку более дешёвых систем ПВО.

Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Украине лицензии на Patriot
Зеленский заявил, что Трамп согласен дать Украине лицензии на Patriot

Накануне в Белом доме прошла встреча Трампа и Владимира Зеленского. Их разговор длился всего час. К слову, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.

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Наталья Демьянова
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