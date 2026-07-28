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28 июля, 15:01

Зеленский покинул Белый дом, встреча с Трампом продлилась всего час

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание «Страна». Беседа продолжалась 1 час 10 минут.

Зеленский в США попытается использовать Трампа в качестве лоббиста одной идеи: прогноз политолога
Зеленский в США попытается использовать Трампа в качестве лоббиста одной идеи: прогноз политолога

Кстати, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. На опубликованных украинской стороной кадрах американского президента у трапа самолёта нет. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.

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Александра Вишнякова
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