Зеленский покинул Белый дом, встреча с Трампом продлилась всего час
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание «Страна». Беседа продолжалась 1 час 10 минут.
Кстати, Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. На опубликованных украинской стороной кадрах американского президента у трапа самолёта нет. Не встретил гостя он и у дверей Белого дома — Зеленский зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.