Зеленский покинул Белый дом, встреча с Трампом продлилась всего час

Зеленский в США попытается использовать Трампа в качестве лоббиста одной идеи: прогноз политолога

Зеленский в США попытается использовать Трампа в качестве лоббиста одной идеи: прогноз политолога

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