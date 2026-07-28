Зеленский в США попытается использовать Трампа в качестве лоббиста одной идеи: прогноз политолога
Политолог Шатилов: Зеленский в США будет продавливать идею приостановки боёв
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Владимир Зеленский в ходе визита в США будет пытаться использовать американского лидера Дональда Трампа в качестве лоббиста хотя бы приостановки боевых действий. С таким прогнозом в беседе с Life.ru выступил политолог, профессор политологии Финансового университета Александр Шатилов.
По словам политолога, «очередной виток миротворчества» Трампа и Зеленского связан с тем, что сейчас Россия начала продавливать Украину как на фронте, так и в экономике, и очень жестко отвечает на выпады ВСУ.
Сложилась ситуация, которую, насколько я понимаю, Зеленский не ожидал, считая, что Трампу удастся сдерживать Россию от серьезного возмездия. И он пытается использовать Трампа в качестве лоббиста хотя бы для приостановки боевых действий. Уже не идет речь даже о заморозке по линии соприкосновения, рассматриваются всякие иные компромиссные варианты, которые явно играют на руку Украине.
По словам политолога, Зеленский будет настаивать на приостановке боевых действий или снижении интенсивности нанесения взаимных ударов. Но российская сторона сейчас достаточно прохладно встречает эти инициативы. Кроме того, сам Трамп является опытным пиарщиком, и он «будет говорить замечательные вещи», но по большому счету он больше имитирует миротворческую деятельность и расположение к Зеленскому, добавил Шатилов.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединённые Штаты 28 июля. Предполагается, что он встретится в Дональдом Трампом, его командой. Главным вопросом Зеленский назвал противоракетное направление и стратегическое взаимодействие с США.
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