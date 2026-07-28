Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп встретится с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, в 16:30 мск. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера.

Переговоры пройдут в Овальном кабинете Белого дома без участия журналистов. Ожидается, что стороны обсудят вопросы урегулирования украинского конфликта.

В 18:00 мск Трамп также проведёт закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее представители администрации США заявили, что Вашингтон считает необходимым завершить конфликт на Украине.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что кабинет намерен выполнить весь объём ранее принятых обязательств, включая участие британских военных в миссии после окончания конфликта, несмотря на смену главы правительства. По его словам, Лондон продолжит оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне и будет добиваться полного прекращения огня.