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28 июля, 02:30

Стало известно, когда состоится встреча Трампа и Зеленского

Трамп встретится с Зеленским в Белом доме 28 июля в 16:30 мск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп встретится с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, в 16:30 мск. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера.

Переговоры пройдут в Овальном кабинете Белого дома без участия журналистов. Ожидается, что стороны обсудят вопросы урегулирования украинского конфликта.

В 18:00 мск Трамп также проведёт закрытую встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее представители администрации США заявили, что Вашингтон считает необходимым завершить конфликт на Украине.

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Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм заявил, что кабинет намерен выполнить весь объём ранее принятых обязательств, включая участие британских военных в миссии после окончания конфликта, несмотря на смену главы правительства. По его словам, Лондон продолжит оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне и будет добиваться полного прекращения огня.

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Виталий Приходько
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