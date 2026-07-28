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27 июля, 21:38

Трамп намерен обсудить с Зеленским мирное урегулирование на Украине

CNN: США полагают, что настало время завершить украинский конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Власти США считают, что украинский конфликт пора завершить. Об этом CNN сообщил американский чиновник, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.

«Теперь настало время закончить войну», — сказал источник CNN в Белом доме. По его словам, стороны намерены обсудить процесс мирного урегулирования на Украине.

Встреча Трампа и Зеленского, по данным СМИ, запланирована на 28 июля. Ожидается, что во время поездки экс-комик также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма*.

Вашингтон неоднократно заявлял о намерении добиться переговоров между Москвой и Киевом и найти способ остановить боевые действия.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Виталий Приходько
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