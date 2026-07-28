Власти США считают, что украинский конфликт пора завершить. Об этом CNN сообщил американский чиновник, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.

«Теперь настало время закончить войну», — сказал источник CNN в Белом доме. По его словам, стороны намерены обсудить процесс мирного урегулирования на Украине.

Встреча Трампа и Зеленского, по данным СМИ, запланирована на 28 июля. Ожидается, что во время поездки экс-комик также посетит похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма*.

Вашингтон неоднократно заявлял о намерении добиться переговоров между Москвой и Киевом и найти способ остановить боевые действия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна будет аккуратно, но настойчиво добиваться поставленных целей на поле боя. Поводом стал эпизод на церемонии: один из участников шепнул главе государства: «мы победим, но смелее надо». Российский лидер признал, что хотел бы усилить напор, однако такие решения требуют оценки возможных последствий. Он объяснил, что цена более решительных шагов — потери с российской стороны.

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