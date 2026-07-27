«Действуем аккуратно, бьём точно, идём до конца!» Минобороны отозвалось на призыв Путина

В Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы будут действовать аккуратно, наносить точные удары и идти до конца. Об этом говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с депутатами Госдумы восьмого созыва. На встрече подвели итоги работы парламентариев за прошедшие пять лет. Во время церемонии награждения отличившихся депутатов один из них сказал президенту: «мы победим, но смелее надо».

В ответ Путин заявил, что Россия будет «действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей».

В Минобороны РФ привели слова главы государства в своем сообщении: «Победа куётся профессионалами: действуем аккуратно, бьём точно, идём до конца!»