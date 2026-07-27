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Специальная военная операция

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27 июля, 11:48

«Хочется быть смелее, но есть риски»: Путин высказался о ходе СВО

Президент рассказал о рисках более смелых действий в ходе СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Глава государства Владимир Путин заявил, что при проведении специальной военной операции хотелось бы действовать смелее, однако необходимо учитывать существующие риски.

Об этом глава государства сказал во время встречи с депутатами Государственной думы.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит действовать аккуратно, последовательно добиваясь поставленных целей.

«Хочется быть смелее, но есть риски», — отметил президент.

Таким образом, глава государства обозначил необходимость сочетать решительность с осторожностью при выполнении задач специальной военной операции.

Путин: Россия отвечает на внешнее давление внутренней сплочённостью
Путин: Россия отвечает на внешнее давление внутренней сплочённостью

Ранее Владимир Путин выступил с решительным заявлением относительно будущего страны. В ходе встречи с парламентариями глава государства подчеркнул, что российское общество, народ и органы власти едины в своём стремлении к победе. Президент выразил твердую убежденность в реализации намеченного курса. По его словам, все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции будут выполнены в полном объёме.

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Оксана Попова
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