«Хочется быть смелее, но есть риски»: Путин высказался о ходе СВО
Президент рассказал о рисках более смелых действий в ходе СВО
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Глава государства Владимир Путин заявил, что при проведении специальной военной операции хотелось бы действовать смелее, однако необходимо учитывать существующие риски.
Об этом глава государства сказал во время встречи с депутатами Государственной думы.
Путин подчеркнул, что Россия продолжит действовать аккуратно, последовательно добиваясь поставленных целей.
«Хочется быть смелее, но есть риски», — отметил президент.
Таким образом, глава государства обозначил необходимость сочетать решительность с осторожностью при выполнении задач специальной военной операции.
Ранее Владимир Путин выступил с решительным заявлением относительно будущего страны. В ходе встречи с парламентариями глава государства подчеркнул, что российское общество, народ и органы власти едины в своём стремлении к победе. Президент выразил твердую убежденность в реализации намеченного курса. По его словам, все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции будут выполнены в полном объёме.
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