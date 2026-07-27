Народ России отвечает внутренней сплочённостью на внешнее агрессивное давление. Об этом заявил президент Владимир Путин. Глава государства выступил в Кремле на встрече с депутатами Государственной думы VIII созыва, завершающими свою работу.

Путин: Россия отвечает на внешнее давление внутренней сплочённостью. Видео © Life.ru

«На исторические испытания, на внешнее агрессивное давление наш многонациональный народ ответил внутренней сплочённостью — так было всегда, и сегодня происходит именно это», — сказал Путин.

По его словам, единство граждан вновь стало ответом России на возникающие угрозы и сложные обстоятельства.

В ходе встречи Путин также заявил, что новое мироустройство формируется прямо сейчас. По словам президента, российское общество сплотилось вокруг участников СВО.