Россия продолжает защищать правду и справедливость, заявил Путин

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад депутатов Госдумы VIII созыва в укрепление государственности. В ходе встречи в Кремле он подчеркнул, что парламентарии активно содействуют усилиям страны по защите национальных интересов, суверенитета, а также отстаиванию принципов правды и справедливости.

«Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость», — сказал глава государства.

Президент поблагодарил народных избранников за продуктивное сотрудничество в решении этих ключевых задач.

VIII созыв Госдумы завершает свою работу после пяти лет депутатских полномочий. Выборы в ГД девятого созыва пройдут 18-20 сентября.