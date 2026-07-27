Россия продолжает защищать правду и справедливость, заявил Путин
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Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад депутатов Госдумы VIII созыва в укрепление государственности. В ходе встречи в Кремле он подчеркнул, что парламентарии активно содействуют усилиям страны по защите национальных интересов, суверенитета, а также отстаиванию принципов правды и справедливости.
«Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость», — сказал глава государства.
Президент поблагодарил народных избранников за продуктивное сотрудничество в решении этих ключевых задач.
VIII созыв Госдумы завершает свою работу после пяти лет депутатских полномочий. Выборы в ГД девятого созыва пройдут 18-20 сентября.
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