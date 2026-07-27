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27 июля, 11:13

Россия продолжает защищать правду и справедливость, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад депутатов Госдумы VIII созыва в укрепление государственности. В ходе встречи в Кремле он подчеркнул, что парламентарии активно содействуют усилиям страны по защите национальных интересов, суверенитета, а также отстаиванию принципов правды и справедливости.

«Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость», — сказал глава государства.

Президент поблагодарил народных избранников за продуктивное сотрудничество в решении этих ключевых задач.

VIII созыв Госдумы завершает свою работу после пяти лет депутатских полномочий. Выборы в ГД девятого созыва пройдут 18-20 сентября.

Миллионы обращений и сотни законов: Васильев, Миронов, Слуцкий и Зюганов подвели итоги работы Госдумы VIII созыва
Миллионы обращений и сотни законов: Васильев, Миронов, Слуцкий и Зюганов подвели итоги работы Госдумы VIII созыва

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Наталья Демьянова
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