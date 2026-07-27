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27 июля, 10:29

Миллионы обращений и сотни законов: Васильев, Миронов, Слуцкий и Зюганов подвели итоги работы Госдумы VIII созыва

Главы фракций ЕР, ЛДПР, КПРФ и СР подвели итоги работы восьмого созыва

Обложка © РИА Новости / Сергей Расулов, ТАСС / Сергей Фадеичев, ТАСС / Артём Геодакян, ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © РИА Новости / Сергей Расулов, ТАСС / Сергей Фадеичев, ТАСС / Артём Геодакян, ТАСС / Сергей Булкин

Главы думских фракций — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР — подвели итоги работы нижней палаты парламента восьмого созыва. В беседе с журналистами они обозначили ключевые законы, отчитались о реализованных инициативах, а также очертили круг проблем, требующих дальнейшего решения.

Главы фракций Госдумы подвели итоги работы восьмого созыва. Видео © Life.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что одним из главных итогов работы стало выполнение наказов граждан. По его словам, после съезда партии поступило около 3,5 млн новых обращений, а ранее депутатам удалось реализовать 2,5 млн пожеланий.

«Как говорится, есть результат без головокружения, но он есть. Но теперь ещё три с половиной. И это обязывает ещё больше работать», отметил Васильев.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты, которые будут участвовать в предстоящем избирательном процессе, должны будут отчитаться перед гражданами за сделанное и продолжить работу над новыми задачами. При этом глава фракции признал, что решить удалось не все проблемы. В частности, он указал на необходимость дальнейшей борьбы с теневой экономикой, связанной с негативными процессами в сфере миграции. Также, по словам Васильева, пока не удалось добиться того, чтобы меньшее число граждан сталкивалось с нуждой.

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Отдельное внимание Васильев уделил реформе системы среднего профессионального образования. Он рассказал, что изменения уже происходят в 12 регионах и дают заметный результат. По его словам, из 1,7 млн выпускников старших классов около 1,1 млн выбрали обучение в колледжах.

В качестве примера депутат привёл проект по подготовке специалистов для деревообрабатывающей отрасли. Ранее в одном из колледжей обучали ткачей, однако после анализа потребностей предприятий там открыли новое направление. В результате 25 студентов начали готовиться к работе в сфере обработки древесины.

«Вот раньше нам это не удавалось. А теперь мы это делаем. И это надо делать не только в одном месте», — сказал Васильев.

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Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что парламент восьмого созыва принял ряд решений, которые партия считает значимыми. Среди них он назвал введение прогрессивной шкалы подоходного налога и начало работы над изменениями в миграционном законодательстве.

«Много сделано, но Государственная дума девятого созыва продолжит, я в этом не сомневаюсь. Поэтому я очень доволен работой Государственной думы», — сказал Миронов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что нынешний созыв работал в условиях серьёзных внешних вызовов. По его словам, впервые за три десятилетия выборы в Госдуму проходят на фоне масштабного вооружённого конфликта, который НАТО ведёт против русского мира.

«Войну побеждает только сплочённое, хорошо организованное, храброе, воспитанное общество, которое оснащено всем необходимым для этой борьбы», — отметил Зюганов.

Глава коммунистов подчеркнул, что Госдума приняла 185 законов, которые, по его словам, были направлены на поддержку участников боевых действий и граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Зюганов также рассказал о помощи со стороны КПРФ. Он заявил, что партия направила почти треть собственных средств в общий фонд поддержки и организовала 157 гуманитарных конвоев, которые составили около 60 эшелонов.

При этом политик заявил, что стране необходимо сосредоточиться на развитии экономики и технологий. Он напомнил, что КПРФ подготовила программу развития и пакет инициатив, предусматривающих увеличение финансирования.

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Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия добилась значительных результатов за время работы восьмого созыва. По его словам, депутаты от либерал-демократов обеспечили принятие 413 законопроектов, из которых 34 были собственными инициативами партии, а ещё 379 подготовлены совместно с другими фракциями.

«Мы — командный игрок на пространстве Государственной думы. Мы — партия, которая сегодня отвечает, как никогда ранее, интересам людей», — отметил Слуцкий.

Политик добавил, что одним из принципов работы партии стало прямое взаимодействие с гражданами. Он заявил, что отвечает на обращения людей в течение 48 часов и не использует формальные отписки. Кроме того, Слуцкий перечислил направления, где ЛДПР добилась изменений. Среди них он назвал снижение ставок по потребительским кредитам и ограничение рекламы займов, которая, по его мнению, может негативно влиять на финансовое положение граждан.

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Отдельно глава партии остановился на проблемах ЖКХ. Он заявил о необходимости усилить государственный контроль над отраслью, а также решить вопросы с изношенными коммунальными сетями в регионах.

«Надо возвращать ЖКХ под контроль государства. Иначе этот беспредел, к сожалению, может продолжаться и нарастать», сказал Слуцкий.

Кроме того, парламентарий предложил изменить подходы в здравоохранении и образовании. В частности, он выступил за обязательное распределение выпускников медицинских вузов и колледжей, а также за возвращение традиционной системы образования.

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Милена Скрипальщикова
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