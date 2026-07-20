Депутатов Нилова и Диденко не будет в новом созыве Госдумы

Думские председатели комитетов по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко не станут подавать свои кандидатуры на попадание в девятый созыв Госдумы. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные ЦИК.

«В сентябре этого года будет ровно 29 лет, как я впервые перешагнул порог ГД. <...> Восемь лет государственной гражданской службы в аппарате Госдумы, 15 лет депутатом, [был] председателем комитета по делам общественных и религиозных организаций, два созыва — глава комитета по социальной политике», — пояснил изданию Нилов.

По его словам, у него впереди «новый другой путь», который потребует усилий, времени и сил. Нилов не стал раскрывать, какие именно цели он поставил перед собой. Диденко же получал мандат с 2011 года. Он также не стал раскрывать свои дальнейшие планы, а лишь отшутился фразой из произведения «12 стульев».

«Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной думы», — пошутил Диденко.

Ранее Правительство Российской Федерации произвело кадровые изменения в структуре внешнеэкономического ведомства, обновив руководство торгового представительства на Кубе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, новым торговым представителем России в Республике Куба назначен Вахтанг Мосашвили.