Мишустин назначил Мосашвили новым торгпредом РФ на Кубе

Правительство Российской Федерации произвело кадровые изменения в структуре внешнеэкономического ведомства, обновив руководство торгового представительства на Кубе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в документе, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Другим распоряжением с занимаемой должности был освобождён его предшественник Сергей Балдин. Новый глава дипмиссии приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.