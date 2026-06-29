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29 июня, 18:27

Мишустин назначил Мосашвили новым торгпредом РФ на Кубе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Правительство Российской Федерации произвело кадровые изменения в структуре внешнеэкономического ведомства, обновив руководство торгового представительства на Кубе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, новым торговым представителем России в Республике Куба назначен Вахтанг Мосашвили.

«Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в документе, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Другим распоряжением с занимаемой должности был освобождён его предшественник Сергей Балдин. Новый глава дипмиссии приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.

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Виталий Приходько
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