Мишустин назначил Мосашвили новым торгпредом РФ на Кубе
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Правительство Российской Федерации произвело кадровые изменения в структуре внешнеэкономического ведомства, обновив руководство торгового представительства на Кубе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, новым торговым представителем России в Республике Куба назначен Вахтанг Мосашвили.
«Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в документе, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Другим распоряжением с занимаемой должности был освобождён его предшественник Сергей Балдин. Новый глава дипмиссии приступит к исполнению обязанностей в ближайшее время.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Клещева заместителем главы Россотрудничества. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов. До этого заместителем главы ведомства был Дмитрий Поликанов. Он ушёл в отставку 22 мая текущего года. Чиновник занимал этот пост с февраля 2021 года.
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