Путин освободил Дмитрия Поликанова от должности в Россотрудничестве
Дмитрий Поликанов освобождён от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что Поликанов освобождён от должности замруководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международного гуманитарного сотрудничества. Документ вступает в силу с момента подписания.
Поликанов занимал этот пост с февраля 2021 года.
Ранее российский лидер назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Документом он утверждён на должность главы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международного гуманитарного сотрудничества.
Одновременно другим указом президент освободил от должности прежнего руководителя ведомства Евгения Примакова, который возглавлял агентство с 2020 года. Сам Примаков прокомментировал своё увольнение, поблагодарив Путина за оказанное доверие и поддержку, а также сообщил, что определился с дальнейшими планами после работы в Россотрудничестве.
