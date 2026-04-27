Расставание с госслужбой по любви: Примаков рассказал, чем займётся после Россотрудничества

Бывший глава Россотрудничества Евгений Примаков объяснил причины своего ухода с поста руководителя ведомства и поблагодарил президента Владимира Путина за высокое доверие.

«Спасибо Президенту за высокое доверие: работа нашей команды была отмечена его наградой — орденом Почёта. Спасибо команде Агентства: коллегам, которые почти шесть лет были моей семьёй, соратниками, товарищами», — написал Примаков в Telegram.

Евгений Примаков заявил, что не собирается продолжать государственную службу и не намерен баллотироваться в Госдуму. Он хочет вернуться к журналистике, аналитике и научной работе. По его словам, расставание с госслужбой происходит по любви и со взаимным уважением, он без сомнений остаётся патриотом России и считает себя в команде Верховного Главнокомандующего, только «на гражданке».

За время его руководства агентство вдвое увеличило набор иностранных студентов в российские вузы, а число молодых лидеров на стажировках выросло не менее чем вдвое. Были запущены волонтёрский проект «Миссия Добро», открыты более 20 партнёрских Русских домов в Африке, Азии и Латинской Америке, а также начаты первые проекты по содействию международному развитию. Несмотря на санкции ЕС и закрытие некоторых представительств, Россотрудничество открыло Русский дом в Иране, возобновило работу в Венесуэле и готовится к запуску в Анголе.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества. Соответствующий указ появился на портале правовых актов. В тексте указано, что Чайка назначен руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств и освобождён от занимаемой должности. Другим документом глава государства освободил от должности прежнего руководителя агентства — Евгения Примакова.