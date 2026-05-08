В Минобороны появился замминистра по цифровым технологиями

В структуре Минобороны России появился заместитель министра, который будет курировать цифровые технологии и развитие IT-контуров армии. Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, указ о назначении Дмитрия Щербинина уже подписан президентом.

Новый замминистра займётся вопросами цифровой трансформации военного ведомства, а также созданием единой цифровой среды для армии. В его сферу ответственности войдут современные системы управления и технологическая модернизация инфраструктуры.

Щербинин работает в Минобороны с 2024 года. Сначала он был советником министра, позже возглавил Главное управление цифрового и технологического развития. Под его руководством ведётся внедрение системы «СВОД», которая предназначена для повышения ситуационной осведомлённости войск и помощи командирам при принятии решений.

