Экс-замминистра Минобороны Иванов обжаловал отказ по иску об отправке на СВО

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в 1,3 млрд рублей, снова пытается попасть на СВО. Он обжаловал отказ Мещанского суда, который признал законным молчание военкомата на его просьбу отправить его на фронт.

Иванов написал обращение ещё в конце октября, но ответа так и не дождался. Его адвокат пояснил, что подзащитный вправе требовать отправки на СВО на любой стадии судопроизводства. В суде по видеосвязи из СИЗО экс-чиновник эмоционально заявил, что ему не дают «исполнить свои права, чтобы защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть».

В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя, но на документе с ответом было указано 24 декабря. Прошло более 30 дней, положенных по закону.