Экс-замминистра обороны Иванов задолжал 216 миллионов рублей по новому иску
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, отбывающий срок за коррупцию, задолжал 216 миллионов рублей Главному управлению обустройства войск. Соответствующее требование арбитражный суд Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов, где уже копятся другие обязательства экс-чиновника, сообщает Mash Money.
Иванова официально признали банкротом, и процедура реализации его имущества уже запущена. В общей сложности в реестре требований кредиторов сейчас числятся долги на сумму более 220 миллионов рублей. Параллельно с финансовыми разбирательствами продолжается уголовное преследование. Симоновский суд Москвы 24 апреля приступил к рассмотрению второго дела против Иванова.
Напомним, бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле 2024 года по делу о коррупции, тогда сумма предполагаемой взятки оценивалась в 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей, а также лишил государственных наград. В августе того же года против Иванова возбудили новое уголовное дело о незаконном хранении оружия, а в феврале 2026 года он попытался обязать Минобороны отправить его в зону СВО, но военкомат отверг его требования, после чего приставы начали процедуру взыскания средств. В апреле 2026 года суд продлил Тимуру Иванову срок содержания под стражей ещё на полгода — до рассмотрения нового уголовного дела. Одновременно обанкротившийся банк «Интеркоммерц» через Агентство по страхованию вкладов добился включения своих требований в реестр кредиторов Иванова.
