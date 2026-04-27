Экс-замминистра обороны Иванов задолжал 216 миллионов рублей по новому иску

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, отбывающий срок за коррупцию, задолжал 216 миллионов рублей Главному управлению обустройства войск. Соответствующее требование арбитражный суд Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов, где уже копятся другие обязательства экс-чиновника, сообщает Mash Money.

Иванова официально признали банкротом, и процедура реализации его имущества уже запущена. В общей сложности в реестре требований кредиторов сейчас числятся долги на сумму более 220 миллионов рублей. Параллельно с финансовыми разбирательствами продолжается уголовное преследование. Симоновский суд Москвы 24 апреля приступил к рассмотрению второго дела против Иванова.