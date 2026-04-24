Тимур Иванов отверг новые обвинения во взятках на 1,415 млрд рублей

Общая сумма взяток, вменяемых бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову по второму коррупционному делу, достигла 1,415 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник ТАСС, присутствовавший на заседании в Симоновском суде Москвы.

В частности, речь идёт о получении 1 миллиарда 208 миллионов рублей от строительных компаний, выполнявших госконтракты для Минобороны, а также о двух взятках в размере 152 и 55 миллионов рублей.

По словам адвоката Дениса Балуева, Иванов вновь отверг обвинения в коррупции по своему второму уголовному делу. Ему инкриминируется получение трёх взяток на общую сумму 1,415 миллиарда рублей. Иванов утверждает, что не имеет отношения к предъявленным ему обвинениям и настаивает на своей невиновности.