Тимур Иванов отверг новые обвинения во взятках на 1,415 млрд рублей
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Общая сумма взяток, вменяемых бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову по второму коррупционному делу, достигла 1,415 миллиарда рублей. Об этом сообщил источник ТАСС, присутствовавший на заседании в Симоновском суде Москвы.
«Как следует из обвинительного заключения, общая сумма вменяемых Тимуру Иванову взяток составляет более чем 1,415 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.
В частности, речь идёт о получении 1 миллиарда 208 миллионов рублей от строительных компаний, выполнявших госконтракты для Минобороны, а также о двух взятках в размере 152 и 55 миллионов рублей.
По словам адвоката Дениса Балуева, Иванов вновь отверг обвинения в коррупции по своему второму уголовному делу. Ему инкриминируется получение трёх взяток на общую сумму 1,415 миллиарда рублей. Иванов утверждает, что не имеет отношения к предъявленным ему обвинениям и настаивает на своей невиновности.
Неделю назад суд продлил Тимуру Иванову срок содержания под стражей ещё на полгода — до рассмотрения нового уголовного дела. Одновременно обанкротившийся банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов добился через арбитраж включения своих требований в реестр кредиторов Иванова.
Напомним, экс-чиновника задержали и арестовали в апреле 2024 года по делу о коррупции, тогда следствие оценило сумму предполагаемой взятки в 4,1 миллиарда рублей. В июле 2025 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 миллионов рублей, лишив также государственных наград. В августе того же года против Иванова возбудили новое дело — о незаконном хранении оружия, а в феврале 2026 года он попытался обязать Минобороны отправить его в зону СВО, но в военкомате его требования отвергли, после чего приставы начали процедуру взыскания средств.
