Вячеслав Еговцев назначен главой МВД по ДНР

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя МВД по Донецкой Народной Республике. Им стал генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев, ранее возглавлявший ведомство в Забайкальском крае.

Глава МВД рассказал о служебном пути новых руководителей территориальных органов и выразил уверенность, что они смогут выполнить поставленные задачи.

Еговцев начал службу в органах внутренних дел в 1997 году после окончания юридического института МВД. Первой должностью стал пост оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Перми.

За время работы он занимал различные должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью. Позже руководил отделом, который занимался противодействием экономической деятельности криминальных групп.

В дальнейшем генерал возглавлял управление по борьбе с экономическими преступлениями в Перми, а затем управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце 2020 года Еговцев получил назначение на должность начальника МВД по Забайкальскому краю. Теперь он будет руководить правоохранительным ведомством в Донецкой Народной Республике.

Кадровые перестановки затронули и другие силовые структуры. В июне стало известно о назначении генерал-полковника Александра Чайко новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. До этого он занимал различные командные должности в российской армии.