Парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента на 18 сентября
Обложка © Парламент Южной Осетии
В Южной Осетии определили дату досрочных выборов главы государства. Парламент республики на сессии утвердил проведение голосования 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
Вопрос на рассмотрение депутатов вынесла председатель профильного комитета по законодательству Зита Бесаева. Парламентарии руководствовались положениями Конституции и Конституционного закона «О выборах Президента Республики Южная Осетия».
Решение принято в соответствии с установленными правовыми нормами. Теперь избирательная кампания вступит в активную фазу. Республике предстоит выбрать нового лидера в условиях досрочного голосования.
Напомним, неделей ранее экс-руководитель республики Алан Гаглоев объявил об уходе с поста президента Южной Осетии после предложения стать советником главы РФ Владимира Путина. Решение было принято по итогам встречи с российским лидером. Временно исполняющим обязанности главы республики стал премьер Марат Камболов.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.