Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 11:01

Парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента на 18 сентября

Обложка © Парламент Южной Осетии

Обложка © Парламент Южной Осетии

В Южной Осетии определили дату досрочных выборов главы государства. Парламент республики на сессии утвердил проведение голосования 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Вопрос на рассмотрение депутатов вынесла председатель профильного комитета по законодательству Зита Бесаева. Парламентарии руководствовались положениями Конституции и Конституционного закона «О выборах Президента Республики Южная Осетия».

Решение принято в соответствии с установленными правовыми нормами. Теперь избирательная кампания вступит в активную фазу. Республике предстоит выбрать нового лидера в условиях досрочного голосования.

Песков: Смена власти в Южной Осетии не означает возможного присоединения к РФ
Песков: Смена власти в Южной Осетии не означает возможного присоединения к РФ

Напомним, неделей ранее экс-руководитель республики Алан Гаглоев объявил об уходе с поста президента Южной Осетии после предложения стать советником главы РФ Владимира Путина. Решение было принято по итогам встречи с российским лидером. Временно исполняющим обязанности главы республики стал премьер Марат Камболов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Южная Осетия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar