Парламент Южной Осетии назначил досрочные выборы президента на 18 сентября

В Южной Осетии определили дату досрочных выборов главы государства. Парламент республики на сессии утвердил проведение голосования 18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Вопрос на рассмотрение депутатов вынесла председатель профильного комитета по законодательству Зита Бесаева. Парламентарии руководствовались положениями Конституции и Конституционного закона «О выборах Президента Республики Южная Осетия».

Решение принято в соответствии с установленными правовыми нормами. Теперь избирательная кампания вступит в активную фазу. Республике предстоит выбрать нового лидера в условиях досрочного голосования.