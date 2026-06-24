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Регион
24 июня, 09:25

Песков: Смена власти в Южной Осетии не означает возможного присоединения к РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Смена руководства Южной Осетии не говорит о том, что республика собирается присоединяться к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, нельзя», — коротко ответил представитель Кремля на вопрос, связана ли эта смена с возможным вхождением Южной Осетии в состав РФ.

Камболов станет врио президента Южной Осетии после отставки Гаглоева
Камболов станет врио президента Южной Осетии после отставки Гаглоева

Ранее Алан Гаглоев объявил о сложении полномочий главы Южной Осетии после предложения перейти на должность советника Владимира Путина. Решение было принято после встречи с российским лидером, на которой обсуждалось его дальнейшее участие в реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами.

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Наталья Афонина
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