Камболов станет врио президента Южной Осетии после отставки Гаглоева

В Южной Осетии временно исполняющим обязанности президента станет председатель правительства Марат Камболов. Решение связано со сложением полномочий действующим главой государства Аланом Гаглоевым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе президента страны.

Временное исполнение обязанностей руководителя республики будет возложено на главу правительства в соответствии с Конституцией Южной Осетии. Кандидатура Марата Камболова уже определена как переходная до избрания нового главы государства.

Политик возглавляет правительство республики с июня текущего года. Назначение на эту должность он получил указом президента Алана Гаглоева. Камболов родился в Северной Осетии и имеет многолетний опыт работы в российских федеральных структурах. В разные годы он занимал руководящие посты в министерствах образования и науки, а также по делам национальностей и федеративным отношениям. Кроме того, с 2021 по 2025 год возглавлял НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее Гаглоев объявил о сложении полномочий главы Южной Осетии после предложения перейти на должность советника Владимира Путина. Решение было принято после встречи с российским лидером, на которой обсуждалось его дальнейшее участие в реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами.