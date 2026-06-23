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Регион
23 июня, 12:33

Камболов станет врио президента Южной Осетии после отставки Гаглоева

Марат Камболов. Обложка © Telegram / Курчатовский

Марат Камболов. Обложка © Telegram / Курчатовский

В Южной Осетии временно исполняющим обязанности президента станет председатель правительства Марат Камболов. Решение связано со сложением полномочий действующим главой государства Аланом Гаглоевым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе президента страны.

Временное исполнение обязанностей руководителя республики будет возложено на главу правительства в соответствии с Конституцией Южной Осетии. Кандидатура Марата Камболова уже определена как переходная до избрания нового главы государства.

Политик возглавляет правительство республики с июня текущего года. Назначение на эту должность он получил указом президента Алана Гаглоева. Камболов родился в Северной Осетии и имеет многолетний опыт работы в российских федеральных структурах. В разные годы он занимал руководящие посты в министерствах образования и науки, а также по делам национальностей и федеративным отношениям. Кроме того, с 2021 по 2025 год возглавлял НИЦ «Курчатовский институт».

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Ранее Гаглоев объявил о сложении полномочий главы Южной Осетии после предложения перейти на должность советника Владимира Путина. Решение было принято после встречи с российским лидером, на которой обсуждалось его дальнейшее участие в реализации Договора об углублении союзнического взаимодействия между странами.

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Милена Скрипальщикова
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