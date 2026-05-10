10 мая, 10:57

Путин внёс в Госдуму проект о ратификации союза с Южной Осетией

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия с Южной Осетией, подписанного 9 мая в Москве. Документ размещён в электронной базе ГД.

Согласно положениям договора, стороны планируют координировать внешнюю политику, а также взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры, экономики и человеческого потенциала.

Также предполагается взаимное признание документов, выданных государственными органами и органами местного самоуправления обеих стран. В числе ключевых направлений сотрудничества указаны гармонизация трудового законодательства, социальной защиты и пенсионной системы, включая признание трудового стажа граждан.

Кроме того, документ предусматривает шаги по формированию единого экономического пространства и привлечению инвестиций в промышленность, энергетику, сельское хозяйство и инфраструктуру. Отдельно говорится о планах по объединению энергетических и транспортных систем, а также систем связи и телекоммуникаций России и Южной Осетии.

Гаглоев: Южная Осетия воспринимает Россию как свою большую Родину

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с Владимиром Путиным заявил об участии военных из республики в специальной военной операции. Он подчеркнул, что Южная Осетия, по его словам, на протяжении современной истории остаётся надёжным союзником России.

Милена Скрипальщикова
